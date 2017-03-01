Рафаэль Надаль – Миша Зверев – 6:4, 6:3

Матч продолжался 77 минут.

Зверев выполнил больше эйсов – 4:1, и совсем немного уступил в очках с первой подачи – 78% против 80%. Теннисисты сделали по три двойные ошибки, но немец не заработал ни одного брейк-поинта, в то время как Надаль реализовал две попытки из пяти.

Испанец был лучше на первой подаче (71% против 50%) и выиграл больше очков как на приеме с первого мяча (22% против 20%), так и на приеме со второго (52% против 44%).

Во втором круге Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Паоло Лоренци, победившего тайванца Йень-Сунь Лю – 4:6, 6:3, 6:4.

Ранее Надаль и Зверев играли на турнире в Брисбане, тогда сильнее оказался испанский теннисист – 6:1, 6:1.

Полная сетка турнира в Акапулько

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