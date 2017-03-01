«Завали ***** [лицо]». Ник Кирьос поругался с Дуди Селой и его фанатами в Акапулько

В матче первого круга турнира в Акапулько Кирьос встречался с представителем Израиля Дуди Селой. По ходу встречи, завершившейся победой австралийца (3:6, 6:3, 6:3), Нику не понравилось поведение фанатов Селы, поэтому он попросил одного из них помолчать, бросив фразу: «Завали ***** [лицо]».

«Мы не разговаривали по ходу розыгрышей или когда Киргиос подавал. Мы только поддерживали Дуди между розыгрышей, а кирьос слышал каждый шепот. Мой друг что-то сказал, и австралиец ответим матом. Поначалу мы даже испугались, потому что он крупный парень. И, конечно, это меня оскорбило. Если честно, я хочу, чтобы он извинился», – заявил один из болельщиков Айзек Черем The Sydnay Morning Herald.

По окончании встречи у Ника едва не случился конфликт с самом Селой: австралиец долго аплодировал трибунам, после чего Дуди подошел к нему и что-то объяснил. Общение игроков прекратилось, как только в разговор вмешался арбитр.

Во втором круге ATP Акапулько Ник встретится с американцем Дональдом Янгом.

Кирьос занимает 17-е место в рейтинге ATP.

Австралиец не единожды подвергался штрафам за агрессивное поведение на корте, а в конце сезона-2016 был дисквалифицирован и проходил курс лечения у психолога.

Полная сетка турнира в Акапулько

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