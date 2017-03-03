AFP

Новак Джокович проиграл Нику Кирьосу в четвертьфинале турнира в Акапулько

Джокович проиграл Кирьосу в четвертьфинале
Eurosport

1 час назад

Австралиец уничтожил серба в двух сетах – 7:6, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 47 минут, за которые Кирьос успел выполнить 25 эйсов. На тай-брейке первого сета Ник с трудом вырывал преимущество – 11:9 и дожал Джоковича во втором сете.

  • Новак допустил две двойные ошибки против одной у соперника.
  • Кирьос выиграл 81% подач первым мячом.
  • В полуфинале Кирьос встретится с Сэмом Куэрри.

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