AFP
Новак Джокович проиграл Нику Кирьосу в четвертьфинале турнира в Акапулько
Австралиец уничтожил серба в двух сетах – 7:6, 7:5.
Матч продолжался 1 час и 47 минут, за которые Кирьос успел выполнить 25 эйсов. На тай-брейке первого сета Ник с трудом вырывал преимущество – 11:9 и дожал Джоковича во втором сете.
- Новак допустил две двойные ошибки против одной у соперника.
- Кирьос выиграл 81% подач первым мячом.
- В полуфинале Кирьос встретится с Сэмом Куэрри.
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