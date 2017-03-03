AFP
«Не очень» и еще 8 слов самой короткой пресс-конференции Новака Джоковича
После поражения от Кирьоса серб жестко обломал журналистов.
Джокович проиграл Кирьосу четвертьфинал и был очень зол.
Когда Новака спросили, как ощущения, он ответил: «Не очень». Затем добавил: «У Кирьоса мощная подача. Он заслужил победу». Не дожидаясь третьего вопроса, сообщил: «Достаточно», – и покинул пресс-конференцию.
- Джокович проиграл Кирьосу в четвертьфинале турнира – 6:7(9), 5:7.
- Ник – 17-я ракетка мира.
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