«Не очень» и еще 8 слов самой короткой пресс-конференции Новака Джоковича

Джокович проиграл Кирьосу четвертьфинал и был очень зол.

Когда Новака спросили, как ощущения, он ответил: «Не очень». Затем добавил: «У Кирьоса мощная подача. Он заслужил победу». Не дожидаясь третьего вопроса, сообщил: «Достаточно», – и покинул пресс-конференцию.

Джокович проиграл Кирьосу в четвертьфинале турнира – 6:7(9), 5:7.

Ник – 17-я ракетка мира.

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