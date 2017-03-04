Рафаэль Надаль и Сэм Куэрри разыграют титул в Акапулько

В полуфинале Рафа легко переиграл Марина Чилича – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету испанца 3 эйса, ни одной двойной и 4 брейка.

Счет личных встреч между игроками стал 4:1 в пользу Надаля.

В финале испанец встретится с представителем США Сэмом Куэрри, обыгравшим Ника Кирьоса – 3:6, 6:1, 7:5.

Надаль – двукратный победитель турнира в Акапулько.

Рафа выиграл все 14 сыгранных в Мексике матча.

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