AFP
Рафаэль Надаль и Сэм Куэрри разыграют титул в Акапулько
Победитель получит 500 рейтинговых очков и 1,4 млн евро призовых.
В полуфинале Рафа легко переиграл Марина Чилича – 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету испанца 3 эйса, ни одной двойной и 4 брейка.
Счет личных встреч между игроками стал 4:1 в пользу Надаля.
В финале испанец встретится с представителем США Сэмом Куэрри, обыгравшим Ника Кирьоса – 3:6, 6:1, 7:5.
- Надаль – двукратный победитель турнира в Акапулько.
- Рафа выиграл все 14 сыгранных в Мексике матча.
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