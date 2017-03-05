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Рафаэль Надаль проиграл Сэму Куэрри в финале турнира ATP Акапулько

Надаль проиграл Куэрри в финале
Eurosport

11 мин. назад

Испанец не совладал с 40-й ракеткой мира – 3:6, 6:7(3).

Матч продолжался 1 час 36 минут. Надаль выполнил 1 эйс, допустил 2 двойные, выиграл 61 очко из 136 и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов. Куэрри 19 раз подал навылет, 2 раза ошибся на подаче, выиграл 75 очков и воспользовался одной из двух возможностей взять подачу соперника. Счет личных встреч между игроками стал 4:1 в пользу Надаля.

Куэрри выиграл в Акапулько восьмой титул в карьере. На турнире американец, занимающий 40-ю позицию в рейтинге ATP, расправился с четырьмя соперниками из Топ-20 (Гоффен, Тим, Кирьос, Надаль).

Надаль – двукратный триумфатор мексиканского турнира. Испанец побеждал в турнире оба раза, когда принимал в нем участие – в 2005-м и 2013 годах.

  • За победу Куэрри получил 500 рейтинговых очков.
  • Призовой фонд турнира составлял 1,4 млн евро.

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