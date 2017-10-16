16.10.17
С. СтаховскийСергей Стаховский
Не ранее
15:00
Д. ДональдсонДжаред Дональдсон
ATP Антверпен • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Сергей Стаховский - Джаред Дональдсон
ATP Антверпен - 16 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Сергей Стаховский – Джаред Дональдсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 16 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Сергей Стаховский и Джаред Дональдсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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