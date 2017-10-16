16.10.17
Р. БемельмансРубен Бемельманс
Не ранее
15:00
П. ГожовчикПетер Гожовчик
ATP Антверпен • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Рубен Бемельманс - Петер Гожовчик
ATP Антверпен - 16 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Рубен Бемельманс – Петер Гожовчик на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 16 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Рубен Бемельманс и Петер Гожовчик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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