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Генри Лааксонен - Жюльен Беннето

ATP Антверпен - 18 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Генри Лааксонен – Жюльен Беннето на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 18 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Генри Лааксонен и Жюльен Беннето, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.