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Седрик-Марсель Штебе - Стив Дарсис

ATP Антверпен - 18 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Седрик-Марсель Штебе – Стив Дарсис на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Седрик-Марсель Штебе и Стив Дарсис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.