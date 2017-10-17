17.10.17
С. ТравальяСтефано Травалья
Не ранее
19:30
Д. ФеррерДавид Феррер
ATP Антверпен • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Стефано Травалья - Давид Феррер
ATP Антверпен - 17 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Стефано Травалья – Давид Феррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 17 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Стефано Травалья и Давид Феррер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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