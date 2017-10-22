22.10.17
Д. ШварцманДиего Шварцман
Не ранее
17:15
ЖВ. ТсонгаЖо-Вильфрид Тсонга
ATP Антверпен • Финал
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Диего Шварцман - Жо-Вильфрид Тсонга
ATP Антверпен - 22 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Диего Шварцман – Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:15 22 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Диего Шварцман и Жо-Вильфрид Тсонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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