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Диего Шварцман - Жо-Вильфрид Тсонга

ATP Антверпен - 22 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Диего Шварцман – Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:15 22 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Диего Шварцман и Жо-Вильфрид Тсонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.