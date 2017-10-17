17.10.17
А. ДолгополовАлександр Долгополов
Не ранее
13:00
Г. ЛааксоненГенри Лааксонен
ATP Антверпен • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Александр Долгополов - Генри Лааксонен
ATP Антверпен - 17 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Александр Долгополов – Генри Лааксонен на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 17 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александр Долгополов и Генри Лааксонен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0