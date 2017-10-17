17.10.17
С. ЦиципасСтефанос Циципас
Не ранее
16:00
П. КуэвасПабло Куэвас
ATP Антверпен • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Стефанос Циципас - Пабло Куэвас
ATP Антверпен - 17 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Стефанос Циципас – Пабло Куэвас на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 17 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Стефанос Циципас и Пабло Куэвас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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