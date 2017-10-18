Онлайн

Жоау Соуза - Сергей Стаховский

ATP Антверпен - 18 октября 2017

Это Теннис, и это European Open! Следите за матчем Жоау Соуза – Сергей Стаховский на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 18 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Жоау Соуза и Сергей Стаховский, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.