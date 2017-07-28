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Кристофер Юбенкс - Джаред Дональдсон

ATP Атланта - 28 июля 2017

Это Теннис, и это Атланта! Следите за матчем Кристофер Юбенкс – Джаред Дональдсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 28 июля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кристофер Юбенкс и Джаред Дональдсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.