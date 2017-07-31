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Джон Изнер выиграл турнир в Атланте и завоевал второй титул за 2 недели

Изнер выиграл турнир в Атланте и завоевал второй титул за 2 недели
Eurosport

3 ч. назад

В финале американец обыграл соотечественника Райана Харрисона – 7:6(6), 7:6(7).

За 1 час 47 минут Изнер 23 раза подал навылет, сделал 1 брейк и допустил 1 двойную ошибку. Харрисон ответил 10 эйсами и 1 брейком при 4 двойных.

Изнер уверенно ведет в личном противостоянии – 7-2.

  • Победа принесла Изнеру 250 рейтинговых очков и 114,6 тысяч долларов призовых.
  • Джон выиграл Atlanta Open в 4-й раз в карьере. После победы в Атланте-2015 Изнер провел два года без титулов. Серия прервалась на турнире в Ньюпорте 23 июля.
  • Всего на счету Изнера 13 титулов.

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