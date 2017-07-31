Getty Images
Джон Изнер выиграл турнир в Атланте и завоевал второй титул за 2 недели
В финале американец обыграл соотечественника Райана Харрисона – 7:6(6), 7:6(7).
За 1 час 47 минут Изнер 23 раза подал навылет, сделал 1 брейк и допустил 1 двойную ошибку. Харрисон ответил 10 эйсами и 1 брейком при 4 двойных.
Изнер уверенно ведет в личном противостоянии – 7-2.
- Победа принесла Изнеру 250 рейтинговых очков и 114,6 тысяч долларов призовых.
- Джон выиграл Atlanta Open в 4-й раз в карьере. После победы в Атланте-2015 Изнер провел два года без титулов. Серия прервалась на турнире в Ньюпорте 23 июля.
- Всего на счету Изнера 13 титулов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте