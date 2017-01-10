10.01.17
Р. ХаррисонРайан Харрисон
Не ранее
2:30
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
ATP Окленд • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Райан Харрисон - Гильермо Гарсия-Лопес
ATP Окленд - 10 января 2017

Это Теннис, и это Окленд! Следите за матчем Райан Харрисон – Гильермо Гарсия-Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 02:30 10 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Райан Харрисон и Гильермо Гарсия-Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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