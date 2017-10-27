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Роберто Баутиста - Хуан Мартин Дель Потро
АТР Базель - 27 октября 2017
Это Теннис, и это Базель! Следите за матчем Роберто Баутиста – Хуан Мартин Дель Потро на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 27 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Роберто Баутиста и Хуан Мартин Дель Потро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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