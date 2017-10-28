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Хуан Мартин Дель Потро - Марин Чилич

АТР Базель - 28 октября 2017

Это Теннис, и это Базель! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 28 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Хуан Мартин Дель Потро и Марин Чилич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.