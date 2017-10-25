25.10.17
Р. БаутистаРоберто Баутиста
Не ранее
14:00
Р. ХаррисонРайан Харрисон
АТР Базель • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Роберто Баутиста - Райан Харрисон
АТР Базель - 25 октября 2017

Это Теннис, и это Базель! Следите за матчем Роберто Баутиста – Райан Харрисон на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 25 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Роберто Баутиста и Райан Харрисон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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