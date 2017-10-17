Eurosport
Рафаэль Надаль снялся с турнира в Базеле из-за травмы
У лидера мирового рейтинга повреждено колено.
Надаль сообщил о снятии с швейцарского турнира в твиттере.
«После того, как я проконсультировался с врачом сразу после турнира в Шанхае, с сожалением сообщаю, что вынужден сняться с турнира в Базеле. Меня беспокоит колено, проблемы были уже в Шанхае. Теперь, по совету врача, я беру паузу», – написал Надаль.
- Надаль 15 октября уступил Роджеру Федереру в финале «Мастерса» в Шанхае.
- Турнир в Базеле пройдет с 23 по 29 октября.
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