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Рафаэль Надаль снялся с турнира в Базеле из-за травмы

Надаль снялся с турнира в Базеле из-за травмы
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

У лидера мирового рейтинга повреждено колено.

Надаль сообщил о снятии с швейцарского турнира в твиттере.

«После того, как я проконсультировался с врачом сразу после турнира в Шанхае, с сожалением сообщаю, что вынужден сняться с турнира в Базеле. Меня беспокоит колено, проблемы были уже в Шанхае. Теперь, по совету врача, я беру паузу», – написал Надаль.

  • Надаль 15 октября уступил Роджеру Федереру в финале «Мастерса» в Шанхае.
  • Турнир в Базеле пройдет с 23 по 29 октября.

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