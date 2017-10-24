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Шаповалов квалифицировался на молодежный Итоговый турнир, Медведев уступил последнюю путевку Чону
Канадец тоже зарубится за титул.
Денис Шаповалов отправится на соревнования в Милан после победы в первом круге турнира в Базеле над Юити Сагитой – 4:6, 6:2, 7:6(3).
18-летний канадец на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге NextGen и точно не опустится ниже седьмой позиции.
По ходу матча против Сагиты Шаповалову удался чудесный по красоте удар.
Даниил Медведев не сыграет на Итоговом молодежном турнире. Теннисист из России уступил седьмую строчку корейцу Хён Чону.
- Молодежный Итоговый турнир состоится впервые.
- Сореванования пройдут с 7 по 11 ноября в Милане.
- На турнире выступят 8 теннисистов не старше 21 года. 7 участников будут определены согласно рейтингу, плюс один итальянский юниор получит уайлд-кард.
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