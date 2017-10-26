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Роджер Федерер разбил Бенуа Пэра и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Федерер разбил Пэра и вышел в четвертьфинал
Eurosport

1 час назадИзменено 25 мин. назад

Швейцарец движется к седьмому титулу в сезоне.

Федерер отдал Пэру четыре гейма – 6:1, 6:3. Матч продолжался 59 минут. Федерер 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Пэра 4 эйса и 2 двойные. Француз не заработал ни одного брейк-пойнта.

Федерер выиграл у соперника пятый матч, не отдав ни сета.

  • В четвертьфинале Роджер сыграет с победителем матча между Адрианом Маннарино и Денисом Шаповаловым.
  • На счету Федерера шесть титулов в 2017 году: еще одна победа выведет его в лидеры по количеству трофеев в сезоне.

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