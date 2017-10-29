Роджер Федерер в восьмой раз выиграл турнир в Базеле

Финал завершился со счетом 6:7(5), 6:4, 6:3 в пользу Федерера. Роджер сделал 7 эйсов против 6 у соперника и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

Счет личных встреч стал 18-6 в пользу швейцарца.

Для Федерера этот титул стал 95-м на турнирах АТР в одиночном разряде.

36-летний швейцарец в восьмой раз выиграл турнир в родном городе.

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