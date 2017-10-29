SID

Роджер Федерер в восьмой раз выиграл турнир в Базеле

Федерер в восьмой раз выиграл турнир в Базеле
Eurosport

50 мин. назадИзменено 49 мин. назад

Швейцарец в финале переиграл аргентинского теннисиста Хуана Мартина дель Потро.

Финал завершился со счетом 6:7(5), 6:4, 6:3 в пользу Федерера. Роджер сделал 7 эйсов против 6 у соперника и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

Счет личных встреч стал 18-6 в пользу швейцарца.

  • Для Федерера этот титул стал 95-м на турнирах АТР в одиночном разряде.
  • 36-летний швейцарец в восьмой раз выиграл турнир в родном городе.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Он забросил шайбу за 0,1 секунды до буллитов. Это волшебство

03:03
Популярные видео
«Монреаль» и «Нью-Йорк» нашвыряли 9 шайб, одна из них – на счету русского парня
 663 просмотров9 ч
Хайлайты матча, в котором Англия закидала Испанию 5 голами и стала чемпионом мира U-17
3 960 просмотровВчера в 21:04
А еще вам может понравиться