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Андрей Рублев расправился с Томашем Бердыхом в Пекине

Рублев расправился с Бердыхом
Eurosport

Вчера в 16:11

Матч второго круга остался за первой ракеткой России – 1:6, 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Во втором сете Андрей дважды терял подачу, но оба раза делал обратный брейк.

Рублев 6 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил 10 двойных ошибок. Бердых ответил 7 эйсами и 4 брейками при 1 двойной.

  • Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.
  • В четвертьфинале Андрей сыграет с победителем матча Фабио Фоньини – Александр Зверев.
  • Сетка турнира в Пекине

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