Андрей Рублев расправился с Томашем Бердыхом в Пекине

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Во втором сете Андрей дважды терял подачу, но оба раза делал обратный брейк.

Рублев 6 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил 10 двойных ошибок. Бердых ответил 7 эйсами и 4 брейками при 1 двойной.

Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.

В четвертьфинале Андрей сыграет с победителем матча Фабио Фоньини – Александр Зверев.

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