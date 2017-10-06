Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым в полуфинале турнира в Пекине

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6(0). Надаль выполнил 5 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Изнера 22 подачи навылет и 2 двойные.

Счет личных встреч стал 7-1 в пользу Рафы.

В полуфинале испанец сыграет с Григором Димитровым, который переиграл Роберто Баутисту.

Надаль возглавляет рейтинг ATP, Изнер – 17-й.

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