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Рафаэль Надаль сыграет с Григором Димитровым в полуфинале турнира в Пекине

Надаль сыграет с Димитровым в полуфинале
Eurosport

Вчера в 12:33

В четвертьфинале испанец в двух сетах переиграл Джона Изнера.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6(0). Надаль выполнил 5 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Изнера 22 подачи навылет и 2 двойные.

Счет личных встреч стал 7-1 в пользу Рафы.

  • В полуфинале испанец сыграет с Григором Димитровым, который переиграл Роберто Баутисту.
  • Надаль возглавляет рейтинг ATP, Изнер – 17-й.

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