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Безумный розыгрыш Александра Зверева и Фабио Фоньини, о котором обязаны снять фильм

Безумный розыгрыш Зверева и Фоньини, о котором обязаны снять фильм
Eurosport

Вчера в 13:35

Немец и итальянец сотворили чудо.

Александр Зверев одолел Фабио Фоньини в 1/8 финала турнира в Пекине – 6:4, 6:2.

По ходу первого сета соперники соорудили нереальный розыгрыш, который вобрал в себя все самые красивые теннисные элементы.

  • В четвертьфинале турнира Александр Зверев сыграет с Андреем Рублевым.
  • Немецкий теннисист занимает четвертое место в рейтинге ATP.

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