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Безумный розыгрыш Александра Зверева и Фабио Фоньини, о котором обязаны снять фильм
Немец и итальянец сотворили чудо.
Александр Зверев одолел Фабио Фоньини в 1/8 финала турнира в Пекине – 6:4, 6:2.
По ходу первого сета соперники соорудили нереальный розыгрыш, который вобрал в себя все самые красивые теннисные элементы.
- В четвертьфинале турнира Александр Зверев сыграет с Андреем Рублевым.
- Немецкий теннисист занимает четвертое место в рейтинге ATP.
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