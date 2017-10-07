Рафаэль Надаль обыграл Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Пекине

Рафаэль Надаль в полуфинале турнира в Пекине переиграл Григора Димитрова – 6:3, 4:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 19 минут. Надаль выполнил по 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов и проиграл 2 гейма на своей подаче.

Счет личных встреч между соперниками стал 9-1 в пользу Надаля.

В финале турнира в Пекине Надаль встретится с победителем матча между Ником Кирьосом и Александром Зверевым.

Для Надаля титул в Китае может стать шестым в сезоне.

Испанец возглавляет рейтинг ATP.

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