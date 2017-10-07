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Ник Кирьос обыграл Александра Зверева и вышел в финал турнира в Пекине на Рафаэля Надаля

Кирьос обыграл Зверева и вышел в финал на Надаля
Eurosport

20 ч. назад

Австралиец победил в полуфинале – 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. Кирьос 11 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и избежал двойных ошибок. Зверев дважды ошибся на подаче, не сделал ни одного эйса и ни одного брейка.

Кирьос увеличил преимущество в личном противостоянии – 3-1. Все четыре встречи прошли в 2017 году.

  • В финале Ник сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Австралиец поборется за первый титул с октября 2016 года.
  • Сетка турнира в Пекине.

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