Getty Images

Рафаэль Надаль выиграл шестой титул в сезоне

Надаль выиграл шестой титул в сезоне
Eurosport

18 ч. назадОбновлено 17 ч. назад

В финале турнира в Пекине испанец разгромил Ника Кирьоса – 6:2, 6:1.

Рафаэль Надаль – Ник Кирьос – 6:2, 6:1

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Надаль выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Ника 8 подач навылет и 5 двойных. Австралиец не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов.

Счет личных встреч стал 3-2 в пользу Надаля. По пути в финал испанец обыграл Люку Пуя, Карена Хачанова, Джона Изнера и Григора Димитрова. В матче против Пуя Рафа отыграл два матчбола.

  • Для Надаля титул в Пекине стал шестым в сезоне-2017.
  • Рафа выиграл турниры в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, а также US Open и «Ролан Гаррос».
  • Надаль возглавляет рейтинг ATP, Кирьос – 19-й.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Огненный покер Овечкина, уничтожившего «Монреаль» и переписавшего историю НХЛ

02:52
Популярные видео
Панарин вышел против бывшей команды и показал ничего. А бывшая команда показала ультрахоккей
3 718 просмотров20 ч
Трамп вышел из снукера с третьего раза, да так, что поставил Бинэма в еще более сложное положение
7 091 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться