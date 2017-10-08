Рафаэль Надаль выиграл шестой титул в сезоне

Рафаэль Надаль – Ник Кирьос – 6:2, 6:1

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Надаль выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Ника 8 подач навылет и 5 двойных. Австралиец не реализовал ни одного из 4 брейк-пойнтов.

Счет личных встреч стал 3-2 в пользу Надаля. По пути в финал испанец обыграл Люку Пуя, Карена Хачанова, Джона Изнера и Григора Димитрова. В матче против Пуя Рафа отыграл два матчбола.

Для Надаля титул в Пекине стал шестым в сезоне-2017.

Рафа выиграл турниры в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, а также US Open и «Ролан Гаррос».

Надаль возглавляет рейтинг ATP, Кирьос – 19-й.

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