Ник Кирьос: «Кого заботит поражение в теннисном матче после того, что случилось в Лас-Вегасе?»

Ник Кирьос прокомментировал поражение в финале турнира в Пекине, в котором он уступил Рафаэлю Надалю – 2:6, 1:6.

«Мне нечего сказать, потому что Надаль уничтожил меня. Он находится в потрясающей форме, и мне нет оправдания. Конечно, это непросто, когда вы выигрываете всего 3 гейма в финале.

Хотя, кого заботит поражение в теннисном матче после того, что случилось в Лас-Вегасе?» – заявил Ник Marca.

Для Надаля титул в Пекине стал шестым в сезоне-2017.

Рафа выиграл турниры в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде, а также US Open и «Ролан Гаррос».

Надаль возглавляет рейтинг ATP, Кирьос – 19-й.

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