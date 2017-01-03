03.01.17
Конец
6
0
В. ТроицкиВиктор Троицки
Не ранее
5:00
4
0
Й. НисиокаЙосихито Нисиока
ATP Брисбен • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Виктор Троицки - Йосихито Нисиока
ATP Брисбен - 3 января 2017

Это Теннис, и это Брисбен! Следите за матчем Виктор Троицки – Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 3 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Виктор Троицки и Йосихито Нисиока, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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