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Виктор Троицки - Йосихито Нисиока

ATP Брисбен - 3 января 2017

Это Теннис, и это Брисбен! Следите за матчем Виктор Троицки – Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 3 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Виктор Троицки и Йосихито Нисиока, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.