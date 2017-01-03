Eurosport
Чумовой камбэк Люки Пуя, вернувший француза с 0:5 в первом сете
Парень сделал маленькое чудо в дерби против Симона.
Во втором раунде турнира в австралийском Брисбене Пуй проявил характер, за который его уважают в туре. Люка отыгрался в первом сете со счета 0:5 (плюс 2 сетбола), победив на тай-брейке. Второй сет Пуй выиграл со счетом 7:6 и вышел в следующий раунд, где встретится с британцем Кайлом Эдмундом.
- Пуй взял реванш у Симона за поражение в Майами в 2016 году с разгромным счетом 0:6, 1:6.
- Люка занимает 15 место в рейтинге АТР.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте