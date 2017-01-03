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Чумовой камбэк Люки Пуя, вернувший француза с 0:5 в первом сете

Чумовой камбэк Пуя, вернувший француза с 0:5 в первом сете
Eurosport

Вчера в 12:09

Парень сделал маленькое чудо в дерби против Симона.

Во втором раунде турнира в австралийском Брисбене Пуй проявил характер, за который его уважают в туре. Люка отыгрался в первом сете со счета 0:5 (плюс 2 сетбола), победив на тай-брейке. Второй сет Пуй выиграл со счетом 7:6 и вышел в следующий раунд, где встретится с британцем Кайлом Эдмундом.

  • Пуй взял реванш у Симона за поражение в Майами в 2016 году с разгромным счетом 0:6, 1:6.
  • Люка занимает 15 место в рейтинге АТР.

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