Eurosport
Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира в Брисбене
Испанец не испытал проблем во встрече с украинцем Александром Долгополовым – 6:3, 6:3.
Надаль – Долгополов – 6:3, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Надаль выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную и реализовал все 4 брейк-пойнта. Долгополов ответил 2 эйсами, 1 двойной ошибкой и взял 1 подачу соперника.
Счет личных встреч между теннисистами стал 6:2 в пользу Надаля.
- Во втором круге испанец сыграет с Мишей Зверевым из Германии.
- Призовой фонд турнира в Брисбене 437 тыс долларов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте