Eurosport

Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира в Брисбене

Надаль вышел во второй круг турнира в Брисбене
Eurosport

Вчера в 17:20

Испанец не испытал проблем во встрече с украинцем Александром Долгополовым – 6:3, 6:3.

Надаль – Долгополов – 6:3, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Надаль выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную и реализовал все 4 брейк-пойнта. Долгополов ответил 2 эйсами, 1 двойной ошибкой и взял 1 подачу соперника.

Счет личных встреч между теннисистами стал 6:2 в пользу Надаля.

  • Во втором круге испанец сыграет с Мишей Зверевым из Германии.
  • Призовой фонд турнира в Брисбене 437 тыс долларов.

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