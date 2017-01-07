AFP

Кэй Нисикори обыграл Стэна Вавринку и вышел в финал турнира в Брисбене

Нисикори обыграл Вавринку и вышел в финал
Eurosport

17 ч. назад

Японец разобрался с соперником в двух сетах – 7:6(3), 6:3.

Кэй Нисикори – Стэн Вавринка – 7:6(3), 6:3

Соперники провели на корте 1 час 2 минуты. Нисикори исполнил 1 подачу навылет и 1 двойную ошибку, 2 раза выиграв подачу соперника. Вавринка выполнил 8 эйсов, 1 раз ошибся при подаче и сделал 1 брейк.

  • В финале Нисикори встретится с победителем матча между Милошем Раоничем и Григором Димитровым.

Смотрите трансляции матчей турнира в Брисбене на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Решающий розыгрыш из финала, после которого Ноле не вскинул победно хотя бы палец

01:37
Популярные видео
Непринужденная победа Фуркада, финишировавшего спиной
2 304 просмотров6 ч
Жесткое падение, доказывающее, что гигантский слалом – адское испытание
4 661 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться
1
Милош Раонич обыграл Рафаэля Надаля на турнире в Брисбене
2
Кэй Нисикори обыграл Стэна Вавринку и вышел в финал турнира в Брисбене
3
Чумовой камбэк Люки Пуя, вернувший француза с 0:5 в первом сете
4
Хайлайты матча, в котором Надаль и Раонич мутузили теннисным мячом половины корта соперника
5
Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира в Брисбене
6
Долгополов неслабо погонял лысеющего Надаля, но все равно проиграл
17 ч. назад
Кэй Нисикори обыграл Стэна Вавринку и вышел в финал турнира в Брисбене
Вчера в 15:53
Хайлайты матча, в котором Надаль и Раонич мутузили теннисным мячом половины корта соперника
Вчера в 15:37
Милош Раонич обыграл Рафаэля Надаля на турнире в Брисбене
03/01/2017 в 18:39
Долгополов неслабо погонял лысеющего Надаля, но все равно проиграл
03/01/2017 в 17:20
Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира в Брисбене
03/01/2017 в 12:09
Чумовой камбэк Люки Пуя, вернувший француза с 0:5 в первом сете