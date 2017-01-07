AFP
Кэй Нисикори обыграл Стэна Вавринку и вышел в финал турнира в Брисбене
Японец разобрался с соперником в двух сетах – 7:6(3), 6:3.
Кэй Нисикори – Стэн Вавринка – 7:6(3), 6:3
Соперники провели на корте 1 час 2 минуты. Нисикори исполнил 1 подачу навылет и 1 двойную ошибку, 2 раза выиграв подачу соперника. Вавринка выполнил 8 эйсов, 1 раз ошибся при подаче и сделал 1 брейк.
- В финале Нисикори встретится с победителем матча между Милошем Раоничем и Григором Димитровым.
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