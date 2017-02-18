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Карлос Берлок - Тьяго Монтейро

ATP Буэнос-Айрес - 18 февраля 2017

Это Теннис, и это Буэнос-Айрес! Следите за матчем Карлос Берлок – Тьяго Монтейро на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 18 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Карлос Берлок и Тьяго Монтейро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.