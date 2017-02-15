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Альберт Рамос - Леонардо Майер
ATP Буэнос-Айрес - 15 февраля 2017
Это Теннис, и это Буэнос-Айрес! Следите за матчем Альберт Рамос – Леонардо Майер на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:55 15 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Альберт Рамос и Леонардо Майер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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