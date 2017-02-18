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Александр Долгополов впервые за 3 года вышел в финал

Долгополов впервые за 3 года вышел в финал
Eurosport

1 час назад

В полуфинале турнира в Буэнос-Айресе украинец обыграл Пабло Каррено со счетом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 9 минут. Долгополов провел 10 подач навылет, реализовал 4 брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. Испанец сделал по 1 эйсу и брейку при 4 двойных.

  • Долгополов вышел в финал турнира АТР впервые с 23 февраля 2014 года.
  • В финале Долгополов сыграет с победителем пары Кэй Нисикори – Карлос Берлок.

Сетка турнира в Буэнос-Айресе

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