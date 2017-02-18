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Александр Долгополов впервые за 3 года вышел в финал
В полуфинале турнира в Буэнос-Айресе украинец обыграл Пабло Каррено со счетом 7:5, 6:2.
Матч продолжался 1 час 9 минут. Долгополов провел 10 подач навылет, реализовал 4 брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. Испанец сделал по 1 эйсу и брейку при 4 двойных.
- Долгополов вышел в финал турнира АТР впервые с 23 февраля 2014 года.
- В финале Долгополов сыграет с победителем пары Кэй Нисикори – Карлос Берлок.
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