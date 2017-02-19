AFP
Александр Долгополов обыграл Кэя Нисикори и взял первый титул с 2012 года
Финал турнира в Буэнос-Айресе остался за украинцем – 7:6(4), 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Долгополов провел 4 подачи навылет, реализовал 1 брейк-пойнт и обошелся без двойных ошибок. Нисикори ответил 2 подачами навылет, не сделал ни одного брейка и допустил одну двойную.
Долгополов одержал первую победу над Нисикори после пяти поражений.
- Александр завоевал третий титул в карьере и первый – с августа 2012 года. Успех принес 28-летнему украинцу 250 очков в зачет мирового рейтинга.
- После победы в Мемфисе 14 февраля 2016 году Нисикори проиграл шестой финал кряду.
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