AFP

Александр Долгополов обыграл Кэя Нисикори и взял первый титул с 2012 года

Долгополов обыграл Нисикори и взял первый титул с 2012 года
Eurosport

56 мин. назад

Финал турнира в Буэнос-Айресе остался за украинцем – 7:6(4), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Долгополов провел 4 подачи навылет, реализовал 1 брейк-пойнт и обошелся без двойных ошибок. Нисикори ответил 2 подачами навылет, не сделал ни одного брейка и допустил одну двойную.

Долгополов одержал первую победу над Нисикори после пяти поражений.

  • Александр завоевал третий титул в карьере и первый – с августа 2012 года. Успех принес 28-летнему украинцу 250 очков в зачет мирового рейтинга.
  • После победы в Мемфисе 14 февраля 2016 году Нисикори проиграл шестой финал кряду.

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