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Рожерио Дутра Силва - Душан Лайович

ATP Ченнай - 3 января 2017

Это Теннис, и это Ченнай! Следите за матчем Рожерио Дутра Силва – Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 3 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Рожерио Дутра Силва и Душан Лайович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.