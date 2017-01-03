03.01.17
А. БеденеАльяж Бедене
Не ранее
14:35
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
ATP Ченнай • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Альяж Бедене - Гильермо Гарсия-Лопес
ATP Ченнай - 3 января 2017

Это Теннис, и это Ченнай! Следите за матчем Альяж Бедене – Гильермо Гарсия-Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:35 3 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Альяж Бедене и Гильермо Гарсия-Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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