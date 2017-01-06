Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира АТР

В пятницу Даниил Медведев обыграл Йозефа Ковалика из Словакии в четвертьфинале турнира в Ченнае со счетом 6:1, 6:4 за 1 час 24 минуты. 20-летний теннисист из России сделал 8 эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил 2 двойные ошибки. Ковалик ответил 3 эйсами и 1 брейком при 5 двойных.

В полуфинале Медведев сыграет с Дуди Селой из Израиля.

Медведев занимает 99-е место в мировом рейтинге. В его активе 4 победы на Фьючерсах и 1 выигранный Челленджер.

В апреле 2016 года Медведев попал в скандал на турнире в США. Тогда россиянина обвинили в расистском высказывании в адрес судьи на вышке.

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