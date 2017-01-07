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Даниил Медведев впервые вышел в финал турнира АТР

Медведев впервые вышел в финал турнира АТР
Eurosport

7 ч. назад

Остался один шаг.

В полуфинале турнира в Ченнае 20-летний Медведев нанес поражение Дуди Селе со счетом 4:6, 7:6(2), 6:2. За 2 часа 6 минут Медведев сделал 4 брейка, 4 эйса, отыграл 1 матч-пойнт и допустил 2 двойные ошибки.

Села ответил тремя брейками и тремя эйсами при двумя двойных.

  • Финальный матч в Ченнае станет первым для Медведева в АТР-туре. Его соперник определится по итогам встречи Бенуа Пэр – Роберто Баутиста-Агут.
  • Медведев занимает 99-е место в мировом рейтинге. В его активе 4 победы на Фьючерсах и 1 выигранный Челленджер.

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(фото: официальный сайт турнира в Ченнае)

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