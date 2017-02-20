20.02.17
А. МаннариноАдриан Маннарино
Не ранее
20:30
К. ЭдмандКайл Эдманд
ATP Делрэй-Бич • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Адриан Маннарино - Кайл Эдманд
ATP Делрэй-Бич - 20 февраля 2017

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Адриан Маннарино – Кайл Эдманд на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 20 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Адриан Маннарино и Кайл Эдманд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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