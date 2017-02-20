Онлайн

Адриан Маннарино - Кайл Эдманд

ATP Делрэй-Бич - 20 февраля 2017

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Адриан Маннарино – Кайл Эдманд на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 20 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Адриан Маннарино и Кайл Эдманд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.