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Гильермо Гарсия-Лопес - Джек Сок

ATP Делрэй-Бич - 22 февраля 2017

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Гильермо Гарсия-Лопес – Джек Сок на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 22 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Гильермо Гарсия-Лопес и Джек Сок, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.