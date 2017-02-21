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Сантьяго Хиральдо - Борна Чорич
ATP Делрэй-Бич - 21 февраля 2017
Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Сантьяго Хиральдо – Борна Чорич на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Сантьяго Хиральдо и Борна Чорич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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