22.02.17
К. АндерсонКевин Андерсон
Не ранее
4:00
Х. Дель ПотроХуан Мартин Дель Потро
ATP Делрэй-Бич • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Кевин Андерсон - Хуан Мартин Дель Потро
ATP Делрэй-Бич - 22 февраля 2017

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Кевин Андерсон – Хуан Мартин Дель Потро на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 22 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кевин Андерсон и Хуан Мартин Дель Потро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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