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Тэйлор Фритц - Акира Сантиллан

ATP Делрэй-Бич - 21 февраля 2017

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Тэйлор Фритц – Акира Сантиллан на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 21 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Тэйлор Фритц и Акира Сантиллан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.