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Стив Дарсис - Николоз Басилашвили

ATP Делрэй-Бич - 23 февраля 2017

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Стив Дарсис – Николоз Басилашвили на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 23 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стив Дарсис и Николоз Басилашвили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.